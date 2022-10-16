Оже-Альяссим — о триумфе во Флоренции: в этом нет никакого волшебства

13-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал триумф на хардовом турнире категории ATP-250 во Флоренции (Италия). В финале канадец обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:4.
«Победа всегда кажется первой. Победа особенная. У меня была фантастическая неделя, и это было потрясающе. Каждый финал сложный, это два лучших игрока недели. Конечно, вы пытаетесь выиграть больше, чем проиграть в финале, и именно поэтому я пришёл сюда сегодня, готовый отдать всё. У нас было несколько очень тяжёлых розыгрышей во втором сете, мы чувствовали себя тяжело физически.
В этом нет никакого волшебства. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, но, конечно, я очень счастлив. Я был фаворитом во всех своих матчах на бумаге. Это никогда не бывает лёгкой позицией, но это действительно хорошо для моей уверенности», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.
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