Видеообзор победы Феликса Оже-Альяссима в финале турнира во Флоренции
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13-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим выиграл хардовый турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия). Это второй трофей для 22-летнего теннисиста.
В финальном матче канадец обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP). Оже-Альяссим расправился с соперником со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми интересными моментами матча Феликс Оже-Альяссим — Джеффри-Джон Вулф:
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
По пути к трофею Феликс Оже-Альяссим обыграл таких теннисистов, как немец Оскар Отте, американец Брэндон Накашима и итальянец Лоренцо Музетти.
Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 тыс.
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