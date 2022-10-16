Анна Блинкова: во время финала с Паолини думала о том, как не бояться

Российская теннисистка Анна Блинкова рассказала об эмоциях от первого титула в карьере. Спортсменка стала победительницей турнира в Клуж-Напоке (Румыния). В финале соревнований она обыграла итальянку Ясмине Паолини. Встреча закончилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
«Чувствую себя так хорошо! Я даже не могу описать свои эмоции. Я только что завершила очень тяжёлый матч. Если честно, все матчи здесь были очень тяжёлыми. Я очень счастлива, что смогла преодолеть все эти испытания, сохраняла психологическую силу и стабильность.
Думала о том, как не бояться, быть смелой, отбивать мячи, правильно двигать руками. Это помогло мне победить», — цитирует Блинкову пресс-служба WTA.
По пути к трофею Анна Блинкова обыграла таких теннисисток, как россиянки Анна Захарова и Анастасия Потапова, а также китаянка Синьюй Ван и украинка Ангелина Калинина.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
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