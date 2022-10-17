Уильямс, Осака, Надаль, Федерер, Радукану вошли в топ-50 популярных спортсменов 2022 года

Портал SportsPro опубликовал список из 50 самых популярных спортсменов 2022 года, куда вошли ряд теннисистов, среди которых американка Серена Уильямс, японка Наоми Осака, швейцарец Роджер Федерер, британка Эмма Радукану.

Серена Уильямс стала второй в топе, после португальского футболиста Криштиану Роналду. Наоми Осака стала шестой. На 12-й строчке расположилась Эмма Радукану, Симона Халеп — 15-я, Рафаэль Надаль — 16-й. Роджер Федерер, который в сентябре сыграл свой последний матч в профессиональной карьере находится на 23-м месте. На 30-й строчке оказалась испанка Гарбинье Мугуруса, Бьянка Андрееску — 32-я. Победитель Уимблдона — 2022 Новак Джокович на 46-м месте топа.

На третьем месте топа расположился гонщик Льюис Хэмилтон, баскетболист Леброн Джеймс — четвёртый, футболист Лионель Месси — пятый.