Екатерина Александрова проиграла в первом круге турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Гвадалахаре. На старте турнира россиянка потерпела поражение от представительницы Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 4:6, 6:7 (8:10).

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Александрова выполнила две подачи навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала 8 из 9 брейк-пойнтов. На счету колумбийки 1 эйс, 8 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира колумбийка встретится с победителем пары Мари Боузкова (Чехия) – Тереза Мартинцова (Чехия).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн.