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Екатерина Александрова проиграла в первом круге турнира в Гвадалахаре

Екатерина Александрова проиграла в первом круге турнира в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Гвадалахаре. На старте турнира россиянка потерпела поражение от представительницы Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 4:6, 6:7 (8:10).

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Александрова выполнила две подачи навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала 8 из 9 брейк-пойнтов. На счету колумбийки 1 эйс, 8 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира колумбийка встретится с победителем пары Мари Боузкова (Чехия) – Тереза Мартинцова (Чехия).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн.

Гвадалахара-2. 1-й круг
18 октября 2022, вторник. 01:20 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8  
6 		7 10  
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
71
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Комментарии
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