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Шамиль Тарпищев рассказал, какие турниры пройдут вместо отменённого Кубка Кремля

Шамиль Тарпищев рассказал, какие турниры пройдут вместо отменённого Кубка Кремля
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал новость о том, что турнир «ВТБ Кубок Кремля» в 2022 году не состоится. Изначально планировалось, что турнир пройдёт с 16 по 23 октября.

По словам Тарпищева, вместо Кубка Кремля пройдут пять турниров для разных возрастных категорий с целью просмотра молодых игроков.

«Поняли, что в этом году Кубок Кремля проводить нет смысла. Но мы хотим до Нового года провести пять турниров по разным возрастным группам. Соревнования пройдут в разных городах, среди них Москва, Рязань, конечно, Казань. Это будет как просмотр всех наших молодых теннисистов», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее Кубок Кремля исключили из официального календаря ATP.

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