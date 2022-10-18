Патрик Муратоглу назвал качества Федерера, Надаля и Джоковича, которые есть у Алькараса

Французский теннисный тренер Патрик Муратоглу, известный по сотрудничеству с такими звёздами, как 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс и двукратная победительница мэйджоров Симона Халеп, поделился мнением о первой ракетке мира, 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе. По мнению Муратоглу, Алькарас сочетает в себе лучшие качества Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, которые на троих завоевали 63 титула на мэйджорах.
«Он сочетает в себе качества трёх величайших игроков в истории. По игре он ближе всего к Федереру. Он тоже суперагрессивен и суперкреативен, всегда старается что-то придумать с мячом. Скорость, с которой он может перемещаться от задней линии и входить в корт, — это чистый Роджер.
В то же время у него есть контратакующие качества Джоковича. И он, как Надаль, может играть долгие розыгрыши со множеством вращений. В довершение всего он очень хорошо подаёт для своих габаритов и очень хорошо действует на приёме», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.
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