Елена Остапенко уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Гвадалахаре

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 23-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В матче первого круга Остапенко (12) со счётом 6:1, 6:3 обыграла американку Лорен Дэвис (Q). Встреча продлилась 1 час 11 минут. Остапенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Дэвис два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча Эжени Бушар (Канада, WC) — Кейла Дей (США, Q).

Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.