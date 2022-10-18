Елена Остапенко уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Гвадалахаре

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 23-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В матче первого круга Остапенко (12) со счётом 6:1, 6:3 обыграла американку Лорен Дэвис (Q). Встреча продлилась 1 час 11 минут. Остапенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Дэвис два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча Эжени Бушар (Канада, WC) — Кейла Дей (США, Q).
Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.
- 18 октября 2022
-
21:28
-
21:09
-
20:43
-
20:17
-
20:09
-
19:17
-
18:40
-
17:58
-
17:45
-
16:01
-
15:40
-
14:12
-
13:01
-
11:13
-
11:01
-
10:01
-
09:55
-
09:26
-
07:43
-
03:13
-
00:40
-
00:16
- 17 октября 2022
-
23:41
-
23:19
-
23:09
-
22:16
-
22:01
-
21:48
-
21:33
-
21:28
-
20:47
-
20:37
-
20:27
-
20:19
-
19:54