Гарсия на тай-брейке 3-го сета вырвала победу у Марино во 2-м круге Гвадалахары

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Акрон Стадиум» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 29-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия (10-й номер рейтинга) и 31-летняя представительница Канады Ребекки Марино (80-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Гарсии в трёх сетах – 6:7 (2), 6:3, 7:6(5). Продолжительность матча составила 2 час 31 минуту.



На счету Марино 24 подачи навылет, девять двойных ошибок и один из четырёх (25%) удачных брейк-пойнтов. У её оппонентки из Франции – 12 эйсов, 5 двойных ошибок и два из десяти (20%) удачных брейк-пойнтов.



В третьем круге соперницей станет победительница пары Белинда Бенчич (Швейцария) – Слоан Стивенс (США).