Винус Уильямс обратилась к Феликсу Оже-Альяссиму

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс обратилась к 10-му номеру рейтинга ATP канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Ранее Оже-Альяссим, который в минувшие выходные выиграл турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия), написал в своих социальных сетях: «Большое спасибо, Флоренция! Какая замечательная неделя с моей командой в этом невероятном городе и на турнире. Эмоции, которые приходят с победой, уникальны. И любовь, которую я испытываю к этому виду спорта, кажется, только растёт. Второй титул столь же сладостен, как и первый. И я уверен, что то, что будет дальше, будет ещё сладостнее».

«Продолжай в том же духе!» — написала Уильямс в комментариях.

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