«Она похожа на меня». Винус Уильямс показала фото с пятилетней дочкой Серены

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она изображена со своей пятилетней племянницей Алексис Олимпией Оганян, дочкой 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс.

«Как бы то ни было, мне кажется, она похожа на меня», — подписала фото Винус.

Фото: из личного архива винус уильямс

Отец девочки — муж Серены Уильямс, американский предприниматель Алексис Оганян.

Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.

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