Янчук: Самсоновой нужно утвердиться среди лидирующих теннисисток — пока её не воспринимают

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об уровне игры в сезоне-2022 российской теннисистки Людмилы Самсоновой, которая на турнире в Гвадалахаре нанесла поражение белоруске Арине Соболенко.

«У Самсоновой хорошие шансы как у квалифицированной, но пока не полностью признанной теннисистки. Ей нужно ещё больше утвердиться в числе лидирующих теннисисток, пока её не воспринимают. Но темп роста у неё хороший, динамика продвижения вперёд хорошая.



Самсонова психологически достаточно стабильна, за счёт чего и выиграла у Соболенко. Уровень у неё хороший игровой, а нервишки получше, более устойчивый и надёжный характер. За счёт этого она имеет хорошие шансы, не меньше, чем у Касаткиной и Кудерметовой», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.