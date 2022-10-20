Янчук: Самсоновой нужно утвердиться среди лидирующих теннисисток — пока её не воспринимают

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об уровне игры в сезоне-2022 российской теннисистки Людмилы Самсоновой, которая на турнире в Гвадалахаре нанесла поражение белоруске Арине Соболенко.
«У Самсоновой хорошие шансы как у квалифицированной, но пока не полностью признанной теннисистки. Ей нужно ещё больше утвердиться в числе лидирующих теннисисток, пока её не воспринимают. Но темп роста у неё хороший, динамика продвижения вперёд хорошая.
Самсонова психологически достаточно стабильна, за счёт чего и выиграла у Соболенко. Уровень у неё хороший игровой, а нервишки получше, более устойчивый и надёжный характер. За счёт этого она имеет хорошие шансы, не меньше, чем у Касаткиной и Кудерметовой», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 20 октября 2022
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