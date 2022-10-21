Саккари высказалась о решающей 1/4 финала с Кудерметовой. Победитель сыграет на Итоговом

Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала об ожиданиях от четвертьфинала в Гвадалахаре (Мексика), где её соперницей станет россиянка Вероника Кудерметова. Ситуация сложилась таким образом, что победительница встречи займёт последнюю оставшуюся вакансию в списке заявок на Итоговый чемпионат WTA.
«Это многое значит для меня. У нас обеих сложная турнирная сетка. Не было гарантии, что мы сойдёмся в четвертьфинале.
Дошло до того, что мы должны играть друг с другом, чтобы заполучить это место. Вопрос будет заключаться не в том, кто больше этого хочет, а в том, кто лучше сыграет матч.
Мы обе хорошо проводим сезон. Вот почему мы боремся за это место», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.
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