Чесноков назвал единственный недостаток Касаткиной, мешающий ей стать первой ракеткой мира

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков назвал единственный недостаток россиянки Дарьи Касаткиной, который, по его мнению, мешает ей выйти на первое место в рейтинге WTA.

«Касаткина могла бы претендовать даже на лидерство в мировом рейтинге, если бы не один недостаток. Иногда она играет слишком мягко – настолько, что по ходу матча теряет инициативу. Особенно это касается подачи. Сама по себе подача у неё неплохая, достаточно плотная. Вот только навылет она подаёт очень редко.

Обычно Касаткина просто вводит мяч в игру вместо того, чтобы бить сильно и акцентированно. Посмотрите, как это делает чешка Квитова, и почувствуйте разницу. Мягкая подача даёт возможность соперницам сразу идти в атаку. В результате, вместо того чтобы самой захватить инициативу, россиянка позволяет сделать это оппонентам», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.

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