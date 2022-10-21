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Чесноков назвал единственный недостаток Касаткиной, мешающий ей стать первой ракеткой мира

Чесноков назвал единственный недостаток Касаткиной, мешающий ей стать первой ракеткой мира
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков назвал единственный недостаток россиянки Дарьи Касаткиной, который, по его мнению, мешает ей выйти на первое место в рейтинге WTA.

«Касаткина могла бы претендовать даже на лидерство в мировом рейтинге, если бы не один недостаток. Иногда она играет слишком мягко – настолько, что по ходу матча теряет инициативу. Особенно это касается подачи. Сама по себе подача у неё неплохая, достаточно плотная. Вот только навылет она подаёт очень редко.

Обычно Касаткина просто вводит мяч в игру вместо того, чтобы бить сильно и акцентированно. Посмотрите, как это делает чешка Квитова, и почувствуйте разницу. Мягкая подача даёт возможность соперницам сразу идти в атаку. В результате, вместо того чтобы самой захватить инициативу, россиянка позволяет сделать это оппонентам», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.

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