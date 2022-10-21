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Дмитриева — о попадании Касаткиной на Итоговый турнир: обидно, что Даша не в лучшей форме

Дмитриева — о попадании Касаткиной на Итоговый турнир: обидно, что Даша не в лучшей форме
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о попадании россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговый турнир WTA.

«Очень хорошо, что Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Это успех! Только обидно, что сейчас она находится не в лучшей форме. Но это не так страшно, потому что у неё есть где-то полторы недели: успеет набрать форму и подтянуть то, что не получалось», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Дарья Касаткина занимает 11-е место мирового рейтинга. В 2022 году российская теннисистка выиграла два титула. Спортсменка победила на турнире в Гранби (Канада), в финале одолев австралийку Дарью Савилл. Также Касаткина взяла титул в Сан-Хосе (США), в главном матче соревнований расправившись с Шелби Роджерс.

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