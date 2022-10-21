Дмитриева — о попадании Касаткиной на Итоговый турнир: обидно, что Даша не в лучшей форме

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о попадании россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговый турнир WTA.
«Очень хорошо, что Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Это успех! Только обидно, что сейчас она находится не в лучшей форме. Но это не так страшно, потому что у неё есть где-то полторы недели: успеет набрать форму и подтянуть то, что не получалось», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Дарья Касаткина занимает 11-е место мирового рейтинга. В 2022 году российская теннисистка выиграла два титула. Спортсменка победила на турнире в Гранби (Канада), в финале одолев австралийку Дарью Савилл. Также Касаткина взяла титул в Сан-Хосе (США), в главном матче соревнований расправившись с Шелби Роджерс.
- 21 октября 2022
-
18:05
-
17:55
-
17:47
-
17:35
-
17:25
-
17:05
-
16:48
-
16:06
-
15:02
-
13:01
-
10:06
-
09:01
-
08:53
-
08:03
-
08:00
-
07:49
-
07:26
-
05:33
-
03:05
-
02:30
-
00:56
- 20 октября 2022
-
22:13
-
21:00
-
20:30
-
20:20
-
19:20
-
19:00
-
18:34
-
17:23
-
16:21
-
15:37
-
15:33
-
14:56
-
14:32
-
13:10