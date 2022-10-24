Тарпищев: на Итоговом турнире WTA Касаткина будет биться за очки, деньги, но не за победу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о перспективах Дарьи Касаткиной успешно выступить на Итоговом турнире WTA.

«На Итоговом турнире WTA Касаткина будет биться за очки, деньги, но за победу она вряд ли будет бороться. На турнире один фаворит — Свёнтек. Она выделяется и явно сильнее всех играет на данный момент. Касаткиной и остальным навряд ли удастся составить ей конкуренцию», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Дарья Касаткина впервые в своей карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Помимо россиянки, на соревнованиях выступят Ига Свёнтек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула, Кори Гауфф (обе — США), Каролин Гарсия (Франция), Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция).