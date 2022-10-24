Серена Уильямс: это глупо, но я боюсь плавать в океане, а вот моя дочь бесстрашная

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своём страхе.

«Это так глупо, но… Расскажу о плавании, я не буду плавать в океане. Вы ни за что не сможете затащить меня в океан. Я так боюсь открытой воды, как будто это какая-то шутка просто, но это не так. Страх может проявляться на самых разных уровнях. Когда ты молода, не думаешь об этом.

И я вижу бесстрашие в Олимпии. Вижу, какая она бесстрашная. И я поощряю её. Дочь принимает это, потому что я не хочу, чтобы она брала с собой мои страхи. И я думаю, что важно, когда вы воспитываете ребёнка, вы не позволяете ему брать с собой ваши страхи», — сказала Уильямс в подкасте Archetypes.