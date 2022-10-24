Андрей Рублёв уверенно обыграл Диего Шварцмана на старте турнира ATP-500 в Вене

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче первого круга Рублёв (3) обыграл 21-ю ракетку мира представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Рублёв семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Шварцмана ни одного эйса, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Рублёва станет победитель матча Григор Димитров (Болгария) – Тьяго Монтейро (Бразилия, Q).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.