Кербер рассказала о скором выходе автобиографии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер, в июле объявившая о том, что ждёт ребёнка, анонсировала выход автобиографии в ноябре 2022 года.
«Есть различные проекты, которые важны для меня. Одна из них – это моя автобиография, которая должна быть опубликована в ноябре. Я вложила в это большое количество времени и много думала о том, что я хочу рассказать людям, какие послания я хочу передать молодым теннисистам, начинающим играть.
Это было очень интенсивное и очень эмоциональное погружение в свою жизнь и карьеру. Я надеюсь, что смогу доставить этим удовольствие многим людям», – приводит слова немки Sportskeeda.
34-летняя Кербер – трёхкратная победительница мэйджоров (Australian Open — 2016, US Open — 2016 и Уимблдон — 2018). В 2016 году она была первой ракеткой мира. За всю карьеру Анжелика завоевала 14 трофеев на уровне WTA.
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