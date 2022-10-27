Медведев прокомментировал победу над Тимом на турнире в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Вене (Австрия). В матче второго круга турнира в Вене Медведев обыграл австрийца Доминика Тима. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.



«Матч получился тяжёлым. Играли 1 час 40 минут. Матч был сложным. Он мог закончиться иначе. Но, с другой стороны, в определённый момент я начал давить на его подачу, а сам тоже хорошо подавал. Я не давал ему слишком много возможностей», — приводит слова Медведева TennisTV.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Медведев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Тим, являющийся 113-й ракеткой мира, один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Следующим соперником Медведева на турнире в Вене будет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия).