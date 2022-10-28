Оже-Альяссим заявил, что провёл лучший матч в жизни на турнире в Базеле

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим эмоционально отреагировал на победу в матче второго круга турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). Он обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:1, 6:0. По мнению канадского спортсмена, этот матч стал лучшим в его жизни.
«Сложно провести более сильный матч, чем этот. Безусловно, это лучший матч в моей карьере, да и вообще в жизни, да, с тех пор, как я начал играть в теннис в детстве», — сказал после завершения встречи Оже-Альяссим.
Встреча продолжалась всего 49 минут. Оже-Альяссим, занимающий девятое место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, являющийся 28-й ракеткой мира, ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Далее Оже-Альяссим поборется за выход в полуфинал турнира с представителем Казахстана Александром Бубликом. Тот в матче второго круга обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа.
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