Кырстя: Серена Уильямс специально била мне в тело на разминке, когда я стояла у сетки

Румынская теннисистка Сорана Кырстя поделилась мыслями об американке Серене Уильямс.
«Во время разминки ты немного бьёшь по мячу на задней линии, а затем идёшь и делаешь несколько ударов с лёта у сетки. Так вот, на задней линии она перебивала мяч легко, со скоростью 2 км/ч.
Когда же дело доходило до ударов у сетки, она специально била полностью в тебя, в тело, будто передавала сообщение. Ты начинаешь матч и уже обороняешься. И когда Серена была в лучшей форме, она была на высоте, подавала изумительно, подавала со скоростью 200 км/ч.
Я подаю в среднем 170, мы говорим о первой подаче. Она постоянно давала результат в 190, очень стабильно. В своё время Уильямс была выдающимся игроком. Она знала, когда нажать на газ, у неё была сила и безупречная техника», – сказала Кырстя в подкасте La Fileu.
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