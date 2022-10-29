Первая ракетка мира Алькарас потерпел разгромное поражение в полуфинале турнира в Базеле

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
В полуфинальном матче Алькарас (1) проиграл девятому номеру рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Алькарас ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Феликса девять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
За титул в Базеле Феликс Оже-Альяссим сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 6).
Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.
- 29 октября 2022
-
17:40
-
17:34
-
17:16
-
17:04
-
16:36
-
16:31
-
15:49
-
14:48
-
13:48
-
13:29
-
12:59
-
12:41
-
12:32
-
12:26
-
12:11
-
11:36
-
11:14
-
11:11
-
10:56
-
10:55
-
10:37
-
10:14
-
10:08
-
09:55
-
09:52
-
09:36
-
09:23
-
09:21
-
07:42
-
00:11
- 28 октября 2022
-
23:27
-
22:27
-
22:21
-
21:57
-
21:45