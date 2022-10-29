Первая ракетка мира Алькарас потерпел разгромное поражение в полуфинале турнира в Базеле

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В полуфинальном матче Алькарас (1) проиграл девятому номеру рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Алькарас ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Феликса девять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За титул в Базеле Феликс Оже-Альяссим сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 6).

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.