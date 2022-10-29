«Победить было невозможно». Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Оже-Альяссима

Первая ракетка мира, триумфатор Открытого чемпионата США – 2022 Карлос Алькарас в своих социальных сетях высказался о своём разгромном поражении от Феликса Оже-Альяссима в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

«Я бросил все свои силы, но победить сегодня было невозможно! Базель, спасибо за поддержку на этой неделе! Следующая остановка – Париж», – написал Карлос Алькарас.

Алькарас проиграл девятому номеру рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 2:6. За титул в Базеле Феликс Оже-Альяссим сразится с датчанином Хольгером Руне, который обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.