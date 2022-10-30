Видеообзор побед Феликса Оже-Альяссима и Хольгера Руне в полуфинале турнира в Базеле

29 октября на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) прошли полуфинальные матчи. Первая ракетка мира Карлос Алькарас разгромно проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:3, 6:2. Датчанин Хольгер Руне одолел испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами полуфиналов турнира в Базеле.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Финальный матч между Оже-Альяссимом и Руне состоится сегодня, 30 октября, в 17:00 мск.

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.