Оже-Альяссим — о триумфе в Базеле: здорово побеждать там, где Федерер делал это 10 раз

Девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал триумф на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

«Это была потрясающая неделя. Ещё раз в финале, не проигрывая всю неделю. Это был долгий год, долгий период побед, и это ещё не конец. Так что, надеюсь, я смогу продолжать в том же духе, но прямо сейчас чувствую все хорошие эмоции, которые приходят с победой в турнире. Это потрясающе.



«Победить в родном городе Роджера Федерера, с которым у меня день рождения в один день? Это действительно круто. Я действительно думал о нём сегодня утром. Здорово побеждать там, где он делал это 10 раз. Я очень далёк от его уровня, но так здорово видеть своё имя рядом с великими чемпионами на этом престижном турнире! Поднятие трофея определённо будет особенным», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

В финале турнира в Базеле Оже-Альяссим одержал победу над Хольгером Руне со счётом 6:3, 7:5.