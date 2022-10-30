Янчук: знал, что Медведев выиграет турнир в Вене. Без сенсаций — всё стало на свои места
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
«Знал, что Медведев выиграет, — так и предсказывал. У Даниила есть характер, стабильность и надёжность. Без сенсаций — всё стало на свои места. Случилось то, что должно было случиться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Трофей в Вене стал для россиянина 15-м в карьере. По количеству трофеев он догнал соотечественника Марата Сафина. Среди россиян больше лишь у Евгения Кафельникова (26) и Николая Давыденко (21).
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