Янчук: знал, что Медведев выиграет турнир в Вене. Без сенсаций — всё стало на свои места

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

«Знал, что Медведев выиграет, — так и предсказывал. У Даниила есть характер, стабильность и надёжность. Без сенсаций — всё стало на свои места. Случилось то, что должно было случиться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Трофей в Вене стал для россиянина 15-м в карьере. По количеству трофеев он догнал соотечественника Марата Сафина. Среди россиян больше лишь у Евгения Кафельникова (26) и Николая Давыденко (21).