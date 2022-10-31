Фритц высказался о путёвке на Итоговый, за которую борется с Оже-Альяссимом и Рублёвым

11-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц высказался о путёвке на Итоговый турнир АТР, за которую он борется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (восьмая ракетка мира) и россиянином Андреем Рублёвым (девятая ракетка мира).

«Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы хорошо сыграть на турнире. Мне кажется, в этом году если я выигрывал пару матчей, то потом в итоге проводил успешный турнир. Поэтому просто постараюсь сосредоточиться на этих ранних стадиях.



Очевидно, что Турин всё ещё главная цель, но я действительно мало что мог сделать иначе. Я выиграл турнир в Токио… Феликс играл очень, очень хорошо, он заслуживает попадания, но я точно постараюсь украсть его путёвку на этой неделе», — приводит слова Фритца пресс-служба ATP.

На Итоговый турнир ATP ранее квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, россиянин Даниил Медведев.