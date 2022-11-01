«Выгляжу точно так же». 42-летняя Винус Уильямс показала свои фотографии 1994 и 2022 годов

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 42-летняя спортсменка выложила две свои фотографии: одна сделана в 1994 году, другая — в 2022-м.
«Выгляжу точно так же», — подписала она снимки.
Фото: из соцсетей винус уильямс
Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.
Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.
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