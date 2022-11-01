Саккари рассказала, что ей помогло обыграть Пегулу на старте Итогового турнира WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу на старте Итогового турнира WTA. В первом матче на турнире она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Я действовала очень агрессивно. Если будешь играть пассивно, то Джессика заставит тебя много бегать. Она будет очень сильно бить, повторяя этот трюк.



Я не думаю, что она рассчитывала на простой матч. Неделю назад она уже обыграла меня. И не думаю, что сегодня Джессика меня недооценила», — сказала после матча Саккари.

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. За это время Саккари выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету американки три эйса, четыре двойные ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте, США. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующей победительницей турнира является Гарбинье Мугуруса.