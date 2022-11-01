Маррей: Алькарас сделал нечто особенное. Но на Australian Open и US Open не было Джоковича
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей высказался о достижениях 19-летнего Карлоса Алькараса в сезоне-2022. В сентябре испанский теннисист выиграл Открытый чемпионат США и стал самой молодой первой ракеткой мира, побив рекорд австралийского теннисиста Ллейтона Хьюитта, установленный в 2002 году.
«Считаю, то, чего добился Алькарас в этом году, — это что-то особенное. Но на некоторые результаты повлияло то, что Новак не смог сыграть в Австралии в этом году.
Он не играл и на US Open. Думаю, это тоже немного повлияло на некоторые результаты. Возможно, он по-прежнему является лучшим игроком мира», — приводит слова Маррея Eurosport.
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