Евгений Кафельников оценил шансы Дарьи Касаткиной выиграть Итоговый турнир WTA
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников рассказал, что думает о шансах восьмой ракетки мира Дарьи Касаткиной выиграть Итоговый чемпионат WTA. Турнир проходит с 31 октября по 6 ноября в Форт-Уэрте (Техас).
«Группа у Касаткиной очень сложная. Если Даша будет играть раскованно и не будет оказывать на себя какого-то дополнительного давления, то она может добиться достойного результата.
Есть вероятность, что Касаткина может выиграть этот турнир, но она очень маленькая. Однако мы будем надеяться», — приводит слова Кафельникова Metaratings.
В группе Касаткина сыграет с Игой Свёнтек, Кори Гауфф и Каролин Гарсией.
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