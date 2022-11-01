Евгений Кафельников оценил шансы Дарьи Касаткиной выиграть Итоговый турнир WTA

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников рассказал, что думает о шансах восьмой ракетки мира Дарьи Касаткиной выиграть Итоговый чемпионат WTA. Турнир проходит с 31 октября по 6 ноября в Форт-Уэрте (Техас).

«Группа у Касаткиной очень сложная. Если Даша будет играть раскованно и не будет оказывать на себя какого-то дополнительного давления, то она может добиться достойного результата.

Есть вероятность, что Касаткина может выиграть этот турнир, но она очень маленькая. Однако мы будем надеяться», — приводит слова Кафельникова Metaratings.

В группе Касаткина сыграет с Игой Свёнтек, Кори Гауфф и Каролин Гарсией.

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