Гарсия обыграла Гауфф в первом для себя матче на Итоговом турнире

Шестая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. В первом матче соревнований она обыграла представительницу США Кори Гауфф (4-й номер женского мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 часа 19 минут. За это время Гарсия выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету представительницы США один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнтов из двух возможных.
В другом матче группы польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла россиянку Дарью Касаткину.
Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте, США. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. В 2021 году победительницей Итогового турнира стала испанка Гарбинье Мугуруса.
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