Андрей Чесноков объяснил, почему в поражении Касаткиной от Свёнтек нет ничего страшного

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, почему считает, что в поражении Дарьи Касаткиной от Иги Свёнтек (2:6, 3:6) в первом матче Итогового чемпионата WTA нет ничего страшного. По словам Чеснокова, выйти из группы можно и с одной победой.

«Я считаю, в поражении от Свёнтек ничего страшного нет. Свёнтек в этом году играет лучше, чем кто-либо, выиграла два турнира «Большого шлема». Начало нормальное, выйти из группы можно и с одной победой, у неё в соперницах Гауфф и Гарсия.

Гарсия может встать не с той ноги и всё будет попадать, но её может что-то напугать, и тогда игра не пойдёт, она нестабильный игрок. Даже если Дарья никого не обыграет, ничего страшного, нас шесть лет не было на Итоговом турнире. Если она будет хороший теннис показывать, то сможет пройти дальше», — цитирует Чеснокова ТАСС.

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