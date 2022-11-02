Чесноков — о вылете Медведева в Париже: де Минор поставил стенку, доставал абсолютно всё

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже от австралийца Алекса де Минора – 4:6, 6:2, 5:7.

«Помню, на матче Медведева с де Минором в Сиднее была битва, матчи всегда очень тяжёлые. В прошлом году Медведев его еле-еле обыграл. Был очень хороший матч, зрелищный. Я такой игрой доволен. Де Минор поставил стенку. Куда бы Медведев ни посылал мяч, у австралийца всё доставали ноги — абсолютно.



При счёте 5:4 был шедевральный гейм, было всё: и челлендж, и подача, и смэш, и укороченный. Челлендж Медведева — это очень смело, надо иметь нервы на такого. При счёте 6:5 был ужасный гейм. Никак не ожидал, что Даниил подаст двойную на матчболе.



Сложно играть турнир после победы. Понимаю, играл бы против какого-то лоха, но де Минор — сильный игрок, который способен обыгрывать всех», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.