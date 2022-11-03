41-летняя Серена Уильямс выложила селфи с ярким макияжем. Фото

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 41-летняя спортсменка выложила селфи с ярким макияжем.
Фото: из личного архива серены уильямс
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
Ранее 42-летняя Винус Уильямс показала свои фотографии 1994 и 2022 годов.
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