Андрей Чесноков рассказал, за счёт чего Дарья Касаткина может победить Гауфф на Итоговом

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче Итогового турнира WTA, в котором россиянка Дарья Касаткина сыграет с американкой Кори Гауфф.
«Мне кажется, обе теннисистки сейчас примерно равны по силам. Американка обычно хорошо действует на задней линии. Но у Касаткиной есть свои козыри. Например, она может противопоставить сопернице очень вариативную игру.
В пользу Даши может сказаться и психология. Дело в том, что обе спортсменки свой первый матч на турнире проиграли. Но если Касаткина в поединке против польки Свёнтек была аутсайдером, то Гауфф в противостоянии с француженкой Гарсией выступала в качестве фаворита. При этом сыграла она откровенно плохо, совершила много невынужденных ошибок. Потерпев неудачу на старте, американка может занервничать, потерять уверенность в себе. Это будет на руку Касаткиной», — цитирует Чеснокова Betonmobile.
- 3 ноября 2022
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