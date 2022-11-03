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Андрей Чесноков рассказал, за счёт чего Дарья Касаткина может победить Гауфф на Итоговом

Андрей Чесноков рассказал, за счёт чего Дарья Касаткина может победить Гауфф на Итоговом
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче Итогового турнира WTA, в котором россиянка Дарья Касаткина сыграет с американкой Кори Гауфф.

«Мне кажется, обе теннисистки сейчас примерно равны по силам. Американка обычно хорошо действует на задней линии. Но у Касаткиной есть свои козыри. Например, она может противопоставить сопернице очень вариативную игру.

В пользу Даши может сказаться и психология. Дело в том, что обе спортсменки свой первый матч на турнире проиграли. Но если Касаткина в поединке против польки Свёнтек была аутсайдером, то Гауфф в противостоянии с француженкой Гарсией выступала в качестве фаворита. При этом сыграла она откровенно плохо, совершила много невынужденных ошибок. Потерпев неудачу на старте, американка может занервничать, потерять уверенность в себе. Это будет на руку Касаткиной», — цитирует Чеснокова Betonmobile.

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