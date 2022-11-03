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Алькарас в 12-й раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP

Алькарас в 12-й раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Испанец в матче 2-го круга обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:1, 6:3.

Алькарас уже в 12-й раз в нынешнем сезоне доходит до четвертьфинала турнира ATP. При этом он проводит 17-й турнир в сезоне.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Алькарас сделал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. 28-я ракетка мира Димитров трижды подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Пока соперник Алькараса по четвертьфиналу неизвестен. Он сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Хольгер Руне (Дания). Эта встреча пройдёт сегодня, 3 ноября.

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