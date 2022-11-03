Циципас обыграл Муте и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал четвертьфиналистом турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Пятая ракетка мира Циципас в матче третьего круга обыграл француза Корентена Муте. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Циципас сделал три эйса, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. Его соперник, занимающий 64-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, дважды ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Следующий соперник Циципаса пока неизвестен. Он сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Томми Пол (США).
Призовой фонд турнира в Париже превышает € 5,4 млн. Российские теннисисты уже закончили выступления на соревнованиях.
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