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Циципас обыграл Муте и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Циципас обыграл Муте и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
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Греческий теннисист Стефанос Циципас стал четвертьфиналистом турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Пятая ракетка мира Циципас в матче третьего круга обыграл француза Корентена Муте. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Циципас сделал три эйса, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. Его соперник, занимающий 64-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, дважды ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Следующий соперник Циципаса пока неизвестен. Он сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Томми Пол (США).

Призовой фонд турнира в Париже превышает € 5,4 млн. Российские теннисисты уже закончили выступления на соревнованиях.

Париж. 3-й круг
03 ноября 2022, четверг. 21:45 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 3  
         
Корентен Муте
64
Франция
Корентен Муте
К. Муте
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