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Касаткина обыграла Гауфф, одержав первую победу на Итоговом турнире WTA

Касаткина обыграла Гауфф, одержав первую победу на Итоговом турнире WTA
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу США Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Гауфф один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Напомним, в первом матче Касаткина проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек. Гауфф, в свою очередь, на старте турнира уступила Каролин Гарсии.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующей победительницей турнира является Гарбинье Мугуруса.

Итоговый чемпионат WTA. Группа Трэйси Остин
04 ноября 2022, пятница. 03:15 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3  
7 8 		6  
         
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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