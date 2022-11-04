41-летний Ллейтон Хьюитт показал, как сейчас выглядит. Фото
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт опубликовал новый пост в своих социальных сетях. 41-летний портсмен показал, как выглядит в настоящий момент. Он сфотографировался на фоне бассейна в роскошном отеле на Фиджи.
«Потрясающий отдых в этом отеле. Гостеприимство просто фантастическое, и персонал оказался весьма дружелюбным. Не могу дождаться возвращения», — подписал он снимок.
Фото: из личного архива ллейтона хьюитта
В 2001 году Ллейтон Хьюитт выиграл Открытый чемпионат США, а в 2002-м — Уимблдон. На Australian Open высшим достижением Хьюитта является выход в финал в 2005 году. Также он дважды выходил в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
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