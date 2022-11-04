В сборной России по футболу оценили фото Даниила Медведева с коляской с дочкой в Монако

В сборной России по футболу отреагировали на фотографию, которую выложил в своих социальных сетях победитель Открытого чемпионата США 2021 года, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев. Ранее Медведев выложил сделанную в Монако фотографию, на которой он катает в коляске свою новорождённую дочь. В середине октября Дарья, жена Даниила, родила девочку, которую назвали Алисой.

«Солнце в Монако», — отмечается в комментарии, оставленным пресс-службой сборной России по футболу.

Фото: из личного архива даниила медведева

2 ноября Даниил Медведев проиграл матч второго круга на «Мастерсе» в Париже. Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору. Из-за этого он выпадет из первой тройки рейтинга ATP, когда организация выложит обновлённую версию классификации. В настоящий момент Даниил уже готовится к Итоговому чемпионату ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.