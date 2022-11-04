В сборной России по футболу оценили фото Даниила Медведева с коляской с дочкой в Монако

В сборной России по футболу отреагировали на фотографию, которую выложил в своих социальных сетях победитель Открытого чемпионата США 2021 года, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев. Ранее Медведев выложил сделанную в Монако фотографию, на которой он катает в коляске свою новорождённую дочь. В середине октября Дарья, жена Даниила, родила девочку, которую назвали Алисой.
«Солнце в Монако», — отмечается в комментарии, оставленным пресс-службой сборной России по футболу.
Фото: из личного архива даниила медведева
2 ноября Даниил Медведев проиграл матч второго круга на «Мастерсе» в Париже. Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору. Из-за этого он выпадет из первой тройки рейтинга ATP, когда организация выложит обновлённую версию классификации. В настоящий момент Даниил уже готовится к Итоговому чемпионату ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
- 4 ноября 2022
-
09:14
-
08:48
-
08:38
-
08:29
-
08:26
-
08:14
-
08:09
-
08:05
-
07:41
-
06:53
-
06:16
-
04:57
-
02:44
-
01:34
-
00:13
- 3 ноября 2022
-
23:35
-
22:33
-
22:10
-
22:04
-
21:11
-
20:39
-
20:15
-
19:50
-
19:28
-
19:22
-
18:25
-
17:26
-
17:19
-
17:09
-
16:35
-
16:34
-
16:08
-
15:45
-
15:33
-
15:33