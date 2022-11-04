Андрей Чесноков объяснил поражение Карена Хачанова от Новака Джоковича в Париже

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (4:6, 1:6) в третьем круге «Мастерса» в Париже. По словам Чеснокова, Джокович так гонял Хачанова по корту, что тот подсел.

«Хачанов хорошо брыкался в первом сете, как мог, он играл под давлением Джоковича. Новак так направлял мяч, что Карен то вправо побежит, потом влево или за укороченным, поэтому после первой партии он подсел. Во втором сете Джокович его просто съел с потрохами, можно сказать.

Даже во второй партии, когда Хачанов повел 40:0 на своей подаче, он с огромным трудом выиграл этот гейм. Джокович играл сегодня здорово. Мне он очень понравился», — приводит слова Чеснокова ТАСС.