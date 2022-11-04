Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал об ожиданиях от Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. По мнению Чеснокова, у россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва хорошие шансы.

«Наши теннисисты быстро отстрелялись на турнире в Париже, но в этом ничего страшного нет. Рублёву и Медведеву нужно готовиться к Итоговому турниру ATP.

Я думаю, что и у Медведева, и у Рублёва очень хорошие шансы показать достойный результат на соревнованиях. Им не нужно расстраиваться из-за быстрого проигрыша на этой неделе. У Медведева хорошие шансы выйти в полуфинал, у него есть все возможности для этого», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, помимо Медведева и Рублёва, на турнир отобрались испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, канадец Феликс Оже-Альяссим и серб Новак Джокович.