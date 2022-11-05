Хольгер Руне уверенно расправился с Оже-Альяссимом и вышел в финал «Мастерса» в Париже
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге ATP).
Хольгер Руне одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Оже-Альяссима четыре эйса, две двойные ошибки и ноль брейк-пойнтов. Руне четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных.
В финале Хольгер Руне сразится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).
Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.
Париж. 1/2 финала
05 ноября 2022, суббота. 16:10 МСК
18
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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