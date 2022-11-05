Хольгер Руне уверенно расправился с Оже-Альяссимом и вышел в финал «Мастерса» в Париже

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге ATP).

Хольгер Руне одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Оже-Альяссима четыре эйса, две двойные ошибки и ноль брейк-пойнтов. Руне четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных.

В финале Хольгер Руне сразится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).

Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.