Руне прервал победную серию Феликса Оже-Альяссима, состоящую из 16 матчей

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге ATP) и вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Для канадца это поражение стало первым за последние 17 матчей.
Феликс Оже-Альяссим до этого выиграл три турнира кряду. Он стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Примечательно, что в финале он обыграл Хольгера Руне со счётом 6:3, 7:5. До этого канадец стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финале он обыграл американца Себастьяна Корду (36-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:4. Также Феликс Оже-Альяссим выиграл хардовый турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия), победив в финале американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:4.
Теперь же в финале Хольгер Руне сразится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).
- 5 ноября 2022
-
18:35
-
18:02
-
17:44
-
17:40
-
17:19
-
15:42
-
14:59
-
14:31
-
13:41
-
13:27
-
12:51
-
12:46
-
12:34
-
12:14
-
11:49
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
10:58
-
10:44
-
10:34
-
10:21
-
10:16
-
10:08
-
09:58
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
06:36
-
06:24
-
05:21
-
04:30