Руне прервал победную серию Феликса Оже-Альяссима, состоящую из 16 матчей

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге ATP) и вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Для канадца это поражение стало первым за последние 17 матчей.

Феликс Оже-Альяссим до этого выиграл три турнира кряду. Он стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Примечательно, что в финале он обыграл Хольгера Руне со счётом 6:3, 7:5. До этого канадец стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финале он обыграл американца Себастьяна Корду (36-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:4. Также Феликс Оже-Альяссим выиграл хардовый турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия), победив в финале американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:4.

Теперь же в финале Хольгер Руне сразится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).