Cвёнтек вошла в топ-4 теннисисток, проигравших наименьшее число геймов в группе Итогового

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек отметилась очередным рекордом после победы над американкой Кори Гауфф в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA.

Напомним, что полька обыграла представительницу США со счётом 6:3, 6:0, и добыла 3-ю победу в группе Трэйси Остин на Итоговом чемпионате WTA, который на этой неделе проходит в Форт-Уэрте (штат Техас, США). За три матча на групповом этапе турнира Свёнтек отдала соперницам в общей сложности лишь 13 геймов.

Таким образом, Ига заняла 2-е место в списке теннисисток, которые проиграли наименьшее число геймов в группе Итогового чемпионата с тех пор, как его действующий формат был введён в 2003 году. Об этом сообщает Opta Ace в своём «твиттере». Лишь бельгийке Жюстин Энен удалось потерять меньшее количество геймов на этой стадии соревнований – в 2007 году она проиграла всего 11 геймов.

Француженка Амели Моресмо и американка Серена Уильямс проиграли 15 геймов на групповом этапе Итогового турнира в 2004 и 2013 годах соответственно, замкнув топ-4 по этому статистическому показателю.