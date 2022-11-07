Рыбакина высказалась о выступлении за сборную Казахстана в финале Кубка Билли Джин Кинг
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Чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от старта финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Турнир пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября.
На групповой стадии сборная Казахстана сразится с командами Великобритании и Испании.
«Финальный этап командного чемпионата мира принесёт всем нам невероятные ощущения. Для меня это будет мой первый финал мирового первенства, так же как и для всей сборной Казахстана. Поэтому я с удовольствием и с нетерпением жду этой недели. Надеюсь, что предстоящие игры будут наполнены хорошими, качественными матчами, а мы выложимся на все 100%», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба Федерации тенниса Казахстана со ссылкой на ITF World.
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