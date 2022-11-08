Кудерметова и Мертенс отыгрались с 2:7 на супер тай-брейке в финале Итогового турнира

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре бельгийкой Элисе Мертенс отыгрались с 2:7 на супер тай-брейке в финальном матче Итогового турнира WTA в парном разряде с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.
Кудерметова и Мертенс уверенно взяли первый сет со счётом 6:2. Второй сет забрали чешки со счётом 6:4. Победитель матча определялся на супер тай-брейке. Крейчикова и Синякова вели по ходу тай-брейка со счётом 7:2, однако российско-бельгийский дуэт смогли отыграться и одержали победу со счётом 11:9.
Кудерметова и Мертенс не допустили ни одного поражения по ходу Итогового турнира WTA. Крейчикова и Синякова также до финала не потерпели ни одного поражения по ходу турнира.
Отметим, Крейчикова и Синякова являлись действующими чемпионками Итогового турнира.
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