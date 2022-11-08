Вероника Кудерметова станет второй ракеткой мира в парном разряде после победы на Итоговом

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Итоговый чемпионат WTA, станет второй ракеткой мира в парном разряде, после того как организация опубликует обновлённую версию рейтинга. До турнира Кудерметова занимала пятое место. Что касается Мертенс, то бельгийка, располагавшаяся на девятой строчке, станет пятой.

На первом месте в рейтинге WTA в парном разряде останется чешка Катержина Синякова, несмотря на поражение в финале. Напомним, Синякова и её соотечественница Барбора Крейчикова проиграли Кудерметовой и Мертенс со счётом 2:6, 6:4, [9:11]. В одиночном разряде победу в финале одержала француженка Каролин Гарсия, обыгравшая представительницу Беларуси Арину Соболенко.